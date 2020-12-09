توصلت كل من بولندا والمجر إلى اتفاق وسطي مع ألمانيا وذلك لاعتماد ميزانية الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى اعتماد خطة التحفيز الأوروبية بقيمة 2.2 تريليون يورو.

يأتي ذلك بعد تهديدات من بودابست ووارسو بوقف صندوق المساعدات لمحاربة جائحة كورونا، والمقدر بـ 750 مليار يورو بسبب اعتراضات على ربط الأموال بشروط تمس سيادة القانون في البلدين.

ومن المتوقع أن يعتمد الاتحاد الأوروبي الاتفاق بنهاية يوم الجمعة بعد التوقيع عليه من قبل 24 عاصمة أوروبية.