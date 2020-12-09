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أبوظبي: استئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحية خلال أسبوعين

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أبوظبي: استئناف الأنشطة الاقتصادية والسياحية خلال أسبوعين

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العربية.نت

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قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم الأربعاء، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في الإمارة تعمل مع الجهات المحلية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية خلال أسبوعين.

وأضاف المكتب، في تغريدة على "تويتر"، أن القرار يأتي بعد النجاحات المحققة من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كوفيد-19" والمحافظة على تدني نسبة حالات الإصابات المؤكدة.

وستُستأنف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في إمارة أبوظبي مع تعزيز الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، وذلك للمحافظة على جميع المكتسبات الصحية المحققة.

وأكدت اللجنة على مواصلة الجهود المبذولة لاحتواء انتشار الفيروس، بما فيها برامج التقصي النشط وحملات الفحوصات المختلفة، والجهود الإنسانية التي دعمت استقرار المجتمع بجميع فئاته.

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