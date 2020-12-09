حصلت حكومة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز.

وقال نائب حاكم دبي وزير المالية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، إن هذا التصنيف الجديد يعكس قوة ومرونة اقتصاد الدولة وقدرته على تجاوز مختلف التحديات، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم من تداعيات انتشار جائحة كوفيد-19.

وأشارت الوكالة في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات إلى أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات، ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة.

وكالة التصنيف الدولية "موديز" تمنح حكومة الإمارات تصنيف Aa2 في الجدارة الإئتمانية، التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني. قوة إئتمانية نابعة من استقرار داخلي ..وسياسات مالية رشيدة.. وعلاقات دولية قوية..وتنوع اقتصادي راسخ ..إنجاز نضيفه ل٢٠٢٠ قبل نهايتها — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 9, 2020

وأشارت أيضاً إلى أن دولة الإمارات كانت قد أظهرت ممارسات مؤسسية فعالة وقوية من خلال قيادة الإصلاحات وتنويع قاعدة إيراداتها.

أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد، أشارت الوكالة أنها جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة للتصنيف السيادي فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة الائتمان العالمية "فيتش" كانت قد حددت مؤخراً التصنيف السيادي لدولة الإمارات عند (AA-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويأتي هذا التصنيف ضمن 18 مؤشرا تعكس الجدارة الائتمانية لمؤسسات الحكومة الاتحادية، وقدرتها على صياغة السياسات اللازمة لمواصلة النمو المستدام.