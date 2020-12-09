أعلن وزير المالية البحريني الشيخ "سلمان بن خليفة آل خليفة"، أن بلاده تسعى لدعم نشاط الأعمال ودفع عجلة تعافي الاقتصاد من تداعيات الجائحة، وهو ما قد يستدعي تمديد إجراءات تحفيز الاقتصاد.

وقال وزير المالية البحريني لبلومبيرغ، إن الحكومة تدرس تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بينما تنظر في إجراءات أخرى لزيادة الإيرادات وخفض الإنفاق.

وكانت البحرين قد حصلت على حزمة دعم خليجية بقيمة 10 مليارات دولار في 2018، مشروطة بتطبيق إصلاحات مالية واقتصادية.

وتتوقع S&P انكماش اقتصاد البحرين بنحو 5% خلال العام الحالي، ليعاود النمو بنسبة 2.3% في 2021.

كما تتوقع ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 120% خلال السنوات الثلاث المقبلة.