أظهرت الأرقام الرسمية تراجع أسعار المستهلكين بالصين في نوفمبر لأول مرة منذ أكثر من 11 عاما.

وتراجعت الأسعار بنصف نقطة مئوية الشهر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وهي المرة الأولى للتراجع من أكتوبر من العام 2009.

وجاء التراجع بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2% في نوفمبر في وقت ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 20% في نفس الفترة.

وسجلت صادرات الصين أسرع وتيرة نمو خلال ثلاث سنوات في نوفمبر تشرين الثاني، بفضل الطلب القوي عالميا على السلع الضرورية لتجاوز الجائحة، مما أتاح لثاني أكبر اقتصاد في العالم تسجيل فائض تجاري قياسي.

وأظهرت بيانات الجمارك أن الصادرات ارتفعت 21.1% على أساس سنوي في نوفمبر، وهي أسرع وتيرة منذ فبراير 2018، متجاوزة كثيراً توقعات المحللين لزيادة 12% ومقارنة مع 11.4% في أكتوبر.

وتأتي قوة الصادرات رغم أن اليوان قُرب أعلى مستوى في سنوات مقابل الدولار، وهو أمر مشجع لصناع القرار الذين ينتابهم القلق حيال تأثير ضعف الدولار الأميركي على قدرة الصين على المنافسة تجاريا، وفقا لما نقلته "رويترز".