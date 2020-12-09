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مصادر: استثمارات الاحتياطي العام في الكويت انخفضت 9.8 مليار دولار

الكويت اقتصاد مناسبة
الكويت.. الاستثمارات المباشرة استحوذت على 26% من استثمارات الاحتياطي العام
اقتصاد الكويت

مصادر: استثمارات الاحتياطي العام في الكويت انخفضت 9.8 مليار دولار

رجّحت المصادر بلوغ حجم الاستثمار في حسابات وودائع قصيرة الأجل، نحو 5 مليارات أي بما يوازي %29 من حجم استثمارات الاحتياطي العام

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العربية.نت

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في وقت تتعثر فيه الإصلاحات الاقتصادية، قدرت مصادر مطلعة استثمارات الاحتياطي العام في الكويت مع السنة المالية المنتهية في مارس 2020 بنحو 17 مليار دينار، أي بانخفاض نحو 7 مليارات دينار عن عام 2019، أو ما يعادل 9.87 مليار دولار.

ورجّحت المصادر بلوغ حجم الاستثمار في حسابات وودائع قصيرة الأجل، نحو 5 مليارات أي بما يوازي %29 من حجم استثمارات الاحتياطي العام، مقابل نحو 11 ملياراً في السنة المالية المنتهية 31 مارس 2019، بتراجع بلغ 6 مليارات دينار، بحسب ما ورد في صحيفة "القبس" الكويتية.

كما تكهنت المصادر بانخفاض حجم الاستثمار في محافظ أسهم وسندات في مارس 2020 بنحو مليار دينار، حيث بلغت حسب التقديرات 4.2 مليارات دينار مقابل نحو 5.2 مليارات في مارس 2019.

مجلس الأمة الكويتي 2020
مجلس الأمة الكويتي 2020

أما الاستثمارات المباشرة فاستحوذت على ما يقارب 26 % من استثمارات الاحتياطي العام وفق تقديرات المصادر، بقرابة 4.4 مليارات مقابل نحو 4.5 مليارات عن السنة المالية المنتهية في مارس 2019، في حين يتوقع بلوغ الاستثمارات العقارية %3 من قيمة الاستثمارات بقرابة 548 مليوناً.

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