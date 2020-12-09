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المغرب يجمع 3 مليارات دولار من سندات دولية

المغرب العربي
يسعى المغرب لتعزيز المالية العامة المتضررة من تبعات كورونا
اقتصاد المغرب

المغرب يجمع 3 مليارات دولار من سندات دولية

على 3 شرائح

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز 

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أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء أن المغرب جمع 3 مليارات دولار من بيع سندات على 3 شرائح فيما يسعى لتعزيز مالية الدولة التي تضررت من جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود الصفقة واطلعت عليها رويترز أن الحكومة باعت سندات لآجال 7 و12 و30 عاما وجمعت 750 مليون دولار ومليار دولار و1.25 مليار دولار من كل شريحة على التوالي.

وأدار الطرح باركليز وبي.إن.بي باريبا وجيه.بي مورغان وناتكسيس، وتحمل الشرائح عائدا 2.375%، و3% و4% على التوالي.

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ولم يتسن الاتصال بوزارة المالية المغربية للتعقيب بحسب رويترز.

وفيما أضرت الجائحة بصادرات المغرب والطلب فيه يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى 7% في العام الجاري.

وقال الصندوق إن العجز الحكومي سوف يتسع إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 4.1% في العام الماضي.

وتأتي سندات المغرب بعد مجموعة إصدارات لحكومات في الشرق الأوسط لجمع تمويل بمستويات قياسية من مستثمرين أجانب هذا العام لاحتواء العجز المتزايد، واجتذبت الإصدارات المستثمرين الباحثين عن عائد مع انخفاض أسعار الفائدة.

وتوقع البنك المركزي المغربي، أن يرتفع الدين الحكومي للمغرب إلى 76.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65% في 2019.

وفي الأسبوع الماضي، أقر البنك الدولي قرضا بقيمة 400 مليون دولار لدعم إصلاحات يقوم بها المغرب لتعزيز شبكة الأمان للأسر الأشد فقرا.

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