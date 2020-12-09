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إنجاز لترمب بعد فوات الأوان: قفزة للصادرات الزراعية إلى بكين

الرئيس دونالد ترمب
الرئيس دونالد ترمب
الحرب التجارية

إنجاز لترمب بعد فوات الأوان: قفزة للصادرات الزراعية إلى بكين

صادرات الذرة إلى الصين ارتفعت 1300% لتبلغ 11.2 مليون طن متري

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العربية.نت

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سجلت الصادرات الزراعية الأميركية إلى الصين مستوى قياسيا جديدا.

إذ استوردت الصين أكثر من 11 مليون طن متري من الذرة من الولايات المتحدة خلال الموسم الزراعي الحالي، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1300% مقارنة بمستوياتها قبل بدء النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

كما ارتفعت صادراتها من فول الصويا إلى30 مليون طن متري خلال الموسم الحالي، وهو أعلى مستوى منذ نحو 30 عاما.

وكانت الصادرات الزراعية تمثل نقطة محورية في دعاية ترمب الرئاسية، وإحدى نقاط الضغط الرئيسية في المفاوضات التجارية مع الصين.

إلى ذلك، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش أسعار المستهلكين في الصين في نوفمبر لأول مرة منذ أكثر من 11 عاما.

وتراجعت الأسعار بنصف نقطة مئوية الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وهي المرة الأولى للتراجع من أكتوبر من العام 2009.

وجاء التراجع بدعم من انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 2% في نوفمبر في وقت ارتفعت فيه الصادرات بنسبة 20% في نفس الفترة.

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