رأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء، أن "ثمة فرصة بعد للتوصل إلى اتفاق" بشأن مرحلة ما بعد بريكست بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

ونبهت المستشارة الألمانية التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية السنة إلى أن أي اتفاق "يجب أن يحافظ على وحدة السوق الداخلية" للاتحاد.

إلى ذلك، قالت ميركل إن جائحة كوفيد-19 تغير ميزان الاقتصاد العالمي، في ظل معاناة العديد من البلدان من تراجعات اقتصادية بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضافت ميركل أمام البرلمان الألماني أن الاقتصادات التي ثبُت أنها الأكثر متانة هي تلك التي تمكنت من السيطرة على الجائحة.

ويبدو أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يحاول التقرب من بروكسل بعد أن تم الإعلان عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد بريكست (الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي).

وكان جونسون قال إن لندن بعيدة كل البعد عن التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست، ما يعني أن الضوء بات خافتا بنهاية نفق بريكست.

وتأتي هذه الانفراجة كبادرة حسن نية بين الطرفين، فيما تستمر المحادثات حول العديد من نقاط اتفاقية البريكست في الأيام الأخيرة قبل الخروج الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

من جهته قال الاتحاد الأوروبي، إن دوله لن تضحي بمستقبلها للتوصل لاتفاق بشأن بريكست.