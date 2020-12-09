قدّمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترمب، اقتراحا جديدا لخطة مساعدات هدفها إنعاش الاقتصاد الأميركي، على أمل إنهاء حال التعثر المستمرة منذ شهور وإيجاد اتفاق بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان على تويتر مساء أمس الثلاثاء "قدّمتُ اقتراحا من الرئيس ترمب بقيمة 916 مليار دولار"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقدّم منوتشين الاقتراح إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، خلال اجتماع معها مساء الثلاثاء.

وهذا الاقتراح الجديد تزيد قيمته قليلاً عن خطّة مساعدات تبلغ 908 مليارات دولار، كانت قد اقترحتها في الآونة الأخيرة مجموعة من الديمقراطيّين والجمهوريّين وشكّلت أرضية للمفاوضات بين الجانبين.

وقد توقفت هذه المناقشات منذ شهور واستؤنفت مؤخرا. وكان الرئيس المنتخب جو بايدن شدد على الحاجة إلى مساعدة الأسر الأكثر ضعفا والشركات على الخروج من هذا الوضع.

وتُواجه المناقشات التي يجريها أعضاء الكونغرس نقطتي خلاف رئيسيتين: حماية الشركات من بعض الدعاوى القضائية، لا سيما في حالات اصابة موظفين بفيروس كورونا، وهي نقطة يدافع عنها الجمهوريون، وتقديم مساعدة للولايات والمجتمعات المحلية وهو أمر يطالب بها الديمقراطيون.

ويتضمن الاقتراح الذي قدّمه البيت الأبيض كلا الموضوعين، وهو ما قد يسمح للحزبين بالتوصل أخيرًا إلى اتفاق.

ويمثل الاقتراح الذي قدّمه منوتشين أحدث الجهود للتوصل إلى اتفاق قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في كانون الثاني/يناير.