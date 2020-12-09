أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، عن رفضها ترخيص استخدام لقاح أسترازينيكا لافتقاره السلامة والفعالية.

وأعلن تحالف "أسترازينكا -أكسفورد" في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن لقاح فعال بنسبة 70٪ في المتوسط في دراسة في مرحلة متأخرة لعلاج "كورونا".

لكن التفاصيل الضئيلة التي أصدرها شركاء المملكة المتحدة أثارت المخاوف، حيث أعرب البعض عن شكوكهم حول ما إذا كان المنظمون الأميركيون سيوقعون على تصريح طارئ للإنتاج.

وذكر التحالف أن لقاحهم كان فعالاً بنسبة 90٪ عندما أعطيت نصف جرعة، انخفضت إلى 62% بعد الجرعة الثانية من العلاج. لكن رئيس برنامج اللقاحات الأميركي المعروف باسم "Operation Warp Speed".

قال في اليوم التالي إن الجرعة التي تظهر مستوى أعلى من الفعالية تم اختبارها على المرضى الأصغر سناً.

وقالت أكسفورد في بيان، إن الاختلاف في عمليات التصنيع أدى إلى التوصل إلى نتائج مختلفة مع إعطاء جرعة واحدة بدلاً من جرعتين وفقاً للمراحل اللاحقة من التجارب. وقال البيان، "عندما كان من الواضح أنه تم استخدام جرعة أقل، تم مناقشتها مع المنظمين، وتم التوصل إلى اتفاق للمضي قدما في النظامين".