لقاح كورونا
بلومبرغ : انتعاش الأسواق الناشئة في 2021 مع أنباء إيجابية بشأن لقاح كورونا
أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرغ أن فعالية لقاح فيروس كورونا ستكون المحرك الرئيسي للأسواق الناشئة في عام 2021، لتتغلب على المخاوف بشأن السياسات المالية للحكومات ومسار النمو الاقتصادي للصين.
وبين المسح الذي شمل 63 مستثمرا أن الصين لا تزال تبرز باعتبارها المرشح الأوفر حظًا في ما يخص العملات والأسهم، بينما كان المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن سندات أميركا اللاتينية، فيما بقيت الأرجنتين مصدر قلق للمستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن بعد انهيارها في النصف الأول من هذا العام، انتعشت الأسواق الناشئة لتزيد من ثروة المستثمرين بأكثر من 5 تريليونات دولار هذا العام بعد الأخبار الإيجابة بشأن لقاح كورونا.