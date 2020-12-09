أظهر مسح أجرته وكالة بلومبرغ أن فعالية لقاح فيروس كورونا ستكون المحرك الرئيسي للأسواق الناشئة في عام 2021، لتتغلب على المخاوف بشأن السياسات المالية للحكومات ومسار النمو الاقتصادي للصين.

وبين المسح الذي شمل 63 مستثمرا أن الصين لا تزال تبرز باعتبارها المرشح الأوفر حظًا في ما يخص العملات والأسهم، بينما كان المستثمرون أكثر تفاؤلاً بشأن سندات أميركا اللاتينية، فيما بقيت الأرجنتين مصدر قلق للمستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن بعد انهيارها في النصف الأول من هذا العام، انتعشت الأسواق الناشئة لتزيد من ثروة المستثمرين بأكثر من 5 تريليونات دولار هذا العام بعد الأخبار الإيجابة بشأن لقاح كورونا.