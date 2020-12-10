كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعتزم تعيين كاثرين تاي، المحامية المتخصصة في قضايا التجارة الحرة والصين، في منصب ممثل التجارة الأميركي.

وتعتبر المحامية الأميركية المنحدرة من أصول آسيوية والتي تتحدث لغة الماندرين بطلاقة، عملت خصوصا من 2007 إلى 2014 في مكتب الممثل التجاري الأميركي، حيث دافعت عن الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية في ما يتعلق بخلافاتها مع الصين.

وأفاد موقع بوليتيكو بأن كاثرين تاي "لديها خبرة يمكن أن تساعد الولايات المتحدة على مواجهة بكين في قضايا مثل العمل القسري وحقوق الملكية الفكرية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على علاقة تجارية فعالة بين أكبر اقتصادين في العالم"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقد أدت تاي "دوراً رئيسياً في بلورة الاتفاقية الجديدة للتجارة الحرة لأميركا الشمالية"، حسب صحيفة نيويورك تايمز.

ترميم العلاقات

وستكون تاي هي المسؤولة عن إعادة ترميم العلاقات التجارية الصينية الأميركية التي تضررت بسبب الحرب التجارية التي استمرت عامين وقادها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وليس متوقّعاً أن يُجري جو بايدن تغييراً في السياسة، إذ إنه ينوي أن يظل حازمًا في ما يتعلق بالتجارة ولكن من خلال تشكيل جبهة مشتركة مع حلفائه التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي.

وإذا تمت تسمية تاي، خريجة جامعتي ييل وهارفارد المرموقتين رسمياً من قبل الرئيس المنتخب، فسيتعين لاحقا أن تُثبّت هذه التسمية في مجلس الشيوخ. وهي ستحل في هذا المنصب محل روبرت لايتهايزر.

وأعلن بايدن في وقت سابق أنه يعتزم عند تولي مهامه الإبقاء في الوقت الحاضر على الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها ترامب على الصين في سياق الحرب التجارية بين البلدين.

مواقف حازمة

وانتقد بايدن بشدة حصيلة الصين على صعيد حقوق الإنسان، وتوقع محللون أن تبقي إدارته على موقف في غاية الحزم حيال بكين.

وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر، ألمح بايدن إلى أنه سيسعى لاعتماد سياسة تجارية تقوم على إعادة إحياء تحالفات واشنطن في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لتشكيل جبهة موحدة من شأنها موازنة النفوذ الصيني.