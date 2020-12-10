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السعودية صرفت 23 مليار دولار لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي

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اقتصاد السعودية

السعودية صرفت 23 مليار دولار لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادي

بعد إيداع 480 مليون دولار مخصص دعم ديسمبر للمستفيدين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أودع برنامج حساب المواطن في السعودية، اليوم الخميس، نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار) هي مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وقال البرنامج في بيان له، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، إن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والثلاثين بلغ 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة نحو 18 مليون ريال.

وأضاف أنه بذلك يصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار) منها 638 مليـون ريال (170.1 مليون دولار) تعويضات عن دفعات سابقة.

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وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 79% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1018 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 190 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأضاف القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58% موضحًا أن 88% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 12% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وبرنامج "حساب المواطن" أطلقته الحكومة السعودية نهاية عام 2017، لدعم الأسر عبر تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي.

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