قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، هالة السعيد، إن صندوق مصر السيادي اتفق في فبراير الماضي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، للاستثمار في شركاته، والبداية بشركتي الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية "صافي" وشركة الوطنية للبترول، عبر طرحهما للقطاع الخاص للاستثمار فيها كمرحلة أولى.

وأضافت السعيد خلال مؤتمر عقد أمس، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء المصري، أن المرحلة التالية هي طرح الشركتين في البورصة المصرية ويتاح لكل المصريين تملك أسهمها والاستثمار فيها من خلال البورصة وسيتمُ التعاون مع جهازِ مشروعات الخدمة الوطنية في شركات أخرى سيعلن عنها تباعًا.

وأوضحت الوزيرة أن الشركات سيتم طرحُها للقطاعِ الخاص وفق شروطٍ وضوابط، تضمنُ أن تحققَ أعلى العوائدِ للدولة المصرية وأن تخلقَ فرصا استثمارية حقيقية للقطاعِ الخاص فى المرحلة الأولى وتكونُ كذلك فرصة للمواطنين لامتلاكِ أسهم فيها والاستثمار في أسهمِها.

وتسعى مصر لطرح عدد من الشركات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة المصرية، ضمن خطوات لتعزيز سوق المال المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن.

وفي السياق ذاته، قالت هالة السعيد، إن الصندوق السيادي على المستوى الإقليمي قام بإنشاء منصة استثمارية مع الأشقاء في دولة الإمارات عبر شركة أبوظبي القابضة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات.

استثمارات الصندوق السيادي

وتابعت: "على المستوى الدولي وقع الصندوق في يناير الماضي على هامش أعمال القمة الاستثمارية البريطانية الإفريقية مذكرة تفاهم بين صنـدوق مصر وشركة ACTIS Long – life، للاستثمار المشترك في مجالات الطاقة والبنية التحتية".

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق أنشأ مجموعة من الصناديق الفرعية المتخصصة في المجالات المختلفة تتضمن صندوقا فرعيا للخدمات الصحية المتنوعة، وصندوقا فرعيا للبنية الأساسية والتحتية، وصندوقا فرعيا للخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري.