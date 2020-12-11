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البطالة ترتفع في أميركا.. الإعانات وصلت إلى 137 ألف طلب

وظائف بطالة كورونا أميركا
أكبر زيادة لعدد طلبات إعانات البطالة في أميركا منذ 28 مارس
اقتصاد أميركا

البطالة ترتفع في أميركا.. الإعانات وصلت إلى 137 ألف طلب

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العربية.نت

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ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بواقع 137 ألف طلب، وفق بيانات حكومية نشرت يوم أمس الخميس، وهو ما يفوق بكثير توقعات خبراء الاقتصاد.

وتعتبر هذه أكبر زيادة منذ 28 مارس بداية تفشي وباء كوفيد-19، ويرفع بذلك العدد الإجمالي للطلبات الاولية إلى 853 ألف طلب، وفق وزارة العمل.

وكانت طلبات إعانات البطالة قد تراجعت في الأسبوع قبل الماضي وتخلله عطلة عيد الشكر. ورغم أن خبراء الاقتصاد كانوا يتوقعون ارتفاعا في عدد الطلبات، إلا أن الإجماع كان على زيادة أقل بكثير، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وارتفع عدد طلبات الإعانة الخاصة بالبطالة المرتبطة بالجائحة بواقع 139 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 5 ديسمبر.

سجل العدد الإجمالي للموظفين الذين يتلقون شكلا من أشكال المساعدة، ومن ضمنها برنامجان مرتبطان بالجائحة، تراجعا بمقدار 1,1 مليون ليبلغ 19 مليونا في الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر، أسبوع العطلة.

وتقدم البرامج الخاصة إعانات إضافية ومساعدة للعمال الذين لا تتوفر لديهم شروط الحصول على إعانة بطالة، مثل المقاولين المستقلين، ستنتهي مدة العمل بها بنهاية العام ما لم يتغلب المشرعون في واشنطن على خلافاتهم ويوافقون على حزمة إنقاذ جديدة.

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