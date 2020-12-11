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روسيا وأسترازينيكا تعلنان عن تجارب سريرية مشتركة للقاحهما

FILE PHOTO: A test tube labelled with the Vaccine is seen in front of AstraZeneca logo in this illustration taken, September 9, 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
لقاح أسترازينيكا 

روسيا وأسترازينيكا تعلنان عن تجارب سريرية مشتركة للقاحهما

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العربية.نت

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أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، اليوم الجمعة، بدء دمج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه من المنتظر أن يؤدي الجمع بين لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا إلى توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وأضافت: "نعلن اليوم عن برنامج التجارب السريرية لتقييم السلامة والمناعة لمزيج AZD1222، الذي طورته شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) وجامعة أكسفورد وSputnik V، الذي طوره معهد أبحاث غاماليا الروسي. سنبدأ في تسجيل البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق".

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وشددت الشركة البريطانية على أن التعاون العلمي مع معهد الأبحاث العلمية "غاماليا" الروسي، يعد أمرا مهما، سيساعد في الكشف عن إمكانات تركيبات اللقاحات، والمساعدة في جعل اللقاح أكثر فعالية ونجاعة.

ويأتي ذلك بعد نشر النتائج الأولية لتجارب اللقاح الذي تعمل شركة "أسترازينيكا" على تطويره بالتعاون مع جامعة "أوكسفورد".

وأظهرت النتائج المستوى المتوسط لفاعلية اللقاح عند 70%، بينما كان مستواه الأدنى 62% والأعلى حوالي 90%.

وأعلن المدير التنفيذي للشركة البريطانية أنها ستقوم بتجارب إضافية للقاح.

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