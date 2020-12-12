أعلن البنك المركزي الألماني (بوندسبانك) في تحديث نصف سنوي لتوقعاته للاقتصاد الكلي أن اقتصاد البلاد سينكمش هذا العام بأقل من المتوقع في السابق، فيما سيكون الانتعاش في العام القادم أيضا أقل.

وقال بوندسبانك إنه من المتوقع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا 5.5% في العام الجاري على أساس معدل في ضوء التقويم، ما يقل عن توقع سابق بانخفاض 7.1%.

لكن في العام القادم، من المرجح أن ينمو الاقتصاد 3% فقط، دون توقع البنك المركزي البالغ 3.2% في يونيو حزيران.

وسيتسارع النمو بعد ذلك، وبحلول 2022 قد يبلغ النمو 4.5%، متفوقا على توقع سابق لنمو 3.8%.