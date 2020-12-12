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المغرب يعتزم بناء ميناء الصحراء الغربية بمليار دولار

إقليم الصحراء الغربية
إقليم الصحراء الغربية
اقتصاد المغرب

المغرب يعتزم بناء ميناء الصحراء الغربية بمليار دولار

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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دعت وزارة التجهيز المغربية، الجمعة، إلى تقديم عروض لبناء ميناء في الداخلة، وهي مدينة بالصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقالت في بيان، إنه من المقرر إغلاق المناقصة في 28 يناير كانون الثاني 2021.

تقول الحكومة إن الميناء سيتكلف ما يصل إلى مليار دولار، وسيساعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارة بين المغرب وسائر إفريقيا.

جاءت المناقصة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عزمها فتح قنصلية بالمدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي 17 دولة عربية وإفريقية لها بالفعل بعثات دبلوماسية في الصحراء الغربية.

يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا أصيلا من أراضيه. وتسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لتأسيس دولة مستقلة هناك.

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