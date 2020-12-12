  • مباشر
اللغة

الأكبر بالتاريخ.. فرنسي يكسب ربع مليار دولار من ورقة يانصيب

ورقة اليانصيب
ورقة يانصيب يورو مليونير (أرشيفية)
اليورو

الأكبر بالتاريخ.. فرنسي يكسب ربع مليار دولار من ورقة يانصيب

متابع الغاء المتابعة

لندن - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حقق رجل فرنسي محظوظ أكبر مكسب في تاريخ ألعاب اليانصيب، حيث ربح مبلغاً يقترب من ربع مليار دولار أميركي، ليسجل هو واللعبة رقماً قياسياً، ويتحول إلى مليونير فجأة بين عشية وضحاها.

وانتهت بطاقة "يورومليونز" التي يحملها رجل فرنسي إلى الحصول على الجائزة الكبرى في السحب الذي جرى مساء الجمعة، وقيمة الجائزة هي 175 مليون جنيه إسترليني (231 مليون دولار أميركي)، فيما تبين سريعاً أن حامل هذه البطاقة هو رجل فرنسي اشتراها مقابل جنيه إسترليني واحد وسرعان ما تحول بفضلها إلى مليونير.

وسرعان ما تداولت وسائل الإعلام البريطانية والأوروبية خبر فوز الفرنسي بهذا المبلغ الباهظ، والذي هو الأعلى في تاريخ اللعبة والشركة وتاريخ أوراق اليانصيب التي تنتشر في القارة الأوروبية.

وأوراق "يوروميليونز" تصدر عن هيئة اليانصيب الوطني في بريطانيا (The National Lottery) وتديرها شركة خاصة تُدعى "كاميلوت"، ولم يسبق أن سجلت مثل هذه الجائزة العملاقة من قبل.

ونشرت هيئة اليانصيب تغريدة على "تويتر" اطلعت عليها "العربية.نت" قبل بدء السحب لمعرفة الفائز بالجائزة، تساءلت فيها: "تخيل كيف سيكون الكريسمس في حال فزتَ في سحب اليوروميليونز الليلة وحصلت على الجائزة الكبرى البالغة 175 مليون جنيه إسترليني".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هذا ما يحدث للأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال هذا ما يحدث للأصابع والشفاه.. أعراض لكورونا عند الأطفال
ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب ربما لكورونا رائحة.. العالم يستعين بالكلاب لتمييز المصاب

الأكثر قراءة

بعد بعد "الهيبة".. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر
بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي
اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من "الصحة العالمية"
دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019 دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019
أنقرة ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران أنقرة ترد بالمثل على طهران.. وتستدعي سفير إيران
تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. "ضميري مرتاح"

قبل أن تذهب

5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري
5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري

اكتشف المزيد