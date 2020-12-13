  • مباشر
اللغة

تسوية أوروبية تسمح بإطلاق خطة التحفيز البالغة 750 مليار يورو

الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي
اقتصاد أوروبا

تسوية أوروبية تسمح بإطلاق خطة التحفيز البالغة 750 مليار يورو

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نجح زعماء الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى تسوية خلاف أدى إلى تعطيل خطة التحفيز البالغ حجمها 750 مليار يورو، لإنقاذ اقتصادات دول الاتحاد من تداعيات جائحة كورونا.

وأقرت قمة الزعماء ميزانية تاريخية للاتحاد بقيمة 1.8 تريليون يورو. وكان قد تعطل تطبيق خطة التحفيز وإقرار ميزانية الاتحاد الأوروبي، بسبب اعتراض المجر وبولندا على آلية تشترط تنفيذ إصلاحات ديمقراطية للحصول على الأموال الأوروبية. وهددت بودابست ووارسو بوقف صندوق المساعدات لمحاربة جائحة كورونا.

بورصة ناسداك تحذف 4 شركات صينية من مؤشرها أسواق المال أميركا و الصين بورصة ناسداك تحذف 4 شركات صينية من مؤشرها

ولتجاوز هذه التحفظات، اقترحت ألمانيا تسويةً تتضمن إرفاق الآلية ببيان توضيحي يهدف إلى معالجة مخاوف البلدين، وينص على إمكانية رفع شكوى أمام محكمة العدل الأوروبية بشأن شرعية الآلية.

ونجح زعماء الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على أهداف أكثر حزما تتعلق بخفض انبعاثات الغازات بحلول 2030، حيث تم الاتفاق على خفض الانبعاثات بنسبة 55% على الأقل، مقارنة بنسبة 40% سابقا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب  غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب 
هكذا جاءت زيجات نجوم الفن في زمن كورونا هكذا جاءت زيجات نجوم الفن في زمن كورونا

الأكثر قراءة

بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد! بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد!
تآمرت وأخفت.. حذف تآمرت وأخفت.. حذف "تقرير ملعون" يورط منظمة الصحة مجدداً
أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
تشاوش أوغلو لظريف: نرفض تصريحات طهران ضد أردوغان تشاوش أوغلو لظريف: نرفض تصريحات طهران ضد أردوغان
صور.. الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم صور.. الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم

قبل أن تذهب

كندا توافق على استخدام لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر
كندا توافق على استخدام لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر

اكتشف المزيد