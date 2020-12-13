  • مباشر
اللغة

الإمارات تتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% العام المقبل

الإماراتي المركزي

الإمارات تتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% العام المقبل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع المصرف المركزي الإماراتي أن ينمو الناتج القومي الإجمالي غير النفطي للإمارات بنسبة 3.6%.

يأتي ذلك في وقت عقدت فيه لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض اجتماعها الثاني يوم أمس، إذ ذكرت أنه تم إنجاز 46% من الحزمة المرنة لدعم الاقتصاد.

وذكرت اللجنة أن قيمة حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي منذ بداية الجائحة في البلاد وصلت إلى 388 مليار درهم (106 مليارات دولار).

نقاط تفصل السوق السعودية عن تسجيل أعلى إغلاق سنوي في 13 عاماً أسواق المال سوق السعودية نقاط تفصل السوق السعودية عن تسجيل أعلى إغلاق سنوي في 13 عاماً

وحصلت حكومة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز.

وأشارت الوكالة في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات إلى أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات، ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة.

أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد، أشارت الوكالة إلى أنها جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة للتصنيف السيادي فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هكذا جاءت زيجات نجوم الفن في زمن كورونا هكذا جاءت زيجات نجوم الفن في زمن كورونا
شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع

الأكثر قراءة

بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد! بعد سوريا وليبيا وكاراباخ.. عين أردوغان على هذا البلد!
تآمرت وأخفت.. حذف تآمرت وأخفت.. حذف "تقرير ملعون" يورط منظمة الصحة مجدداً
أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير أحدث صور مسربة للرئيس السوداني المعزول عمر البشير
تشاوش أوغلو لظريف: نرفض تصريحات طهران ضد أردوغان تشاوش أوغلو لظريف: نرفض تصريحات طهران ضد أردوغان
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
صور.. الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم صور.. الجراد يخفي معالم أكبر ساعة برجية في العالم

قبل أن تذهب

كندا توافق على استخدام لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر
كندا توافق على استخدام لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر

اكتشف المزيد