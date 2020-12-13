توقع المصرف المركزي الإماراتي أن ينمو الناتج القومي الإجمالي غير النفطي للإمارات بنسبة 3.6%.

يأتي ذلك في وقت عقدت فيه لجنة تنسيق ومتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية للتعافي والنهوض اجتماعها الثاني يوم أمس، إذ ذكرت أنه تم إنجاز 46% من الحزمة المرنة لدعم الاقتصاد.

وذكرت اللجنة أن قيمة حزم ومبادرات الدعم الاقتصادي منذ بداية الجائحة في البلاد وصلت إلى 388 مليار درهم (106 مليارات دولار).

وحصلت حكومة الإمارات على تصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد الوطني وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية موديز.

وأشارت الوكالة في تقريرها حول الملف الائتماني السيادي لدولة الإمارات إلى أن نقاط القوة الائتمانية لدولة الإمارات، ترتبط بالقوة الائتمانية وبارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تمتع الدولة باستقرار داخلي وعلاقات دولية قوية وواسعة.

أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للاقتصاد، أشارت الوكالة إلى أنها جاءت مدعومة بالتوقعات المستقرة للتصنيف السيادي فضلاً عن إمكانات الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط تماشياً مع جهود التنويع المستمرة، إلى جانب تقيدها بالالتزامات الطارئة المرتبطة بالحكومة.