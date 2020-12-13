وقعت وكالتا ضمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل اتفاق تعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، أن الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية تخططان للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار بين البلدين.

ومنذ تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس آب الماضي، وقع البلدان مجموعة من الاتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

وقالت الوكالة إن حجم التجارة السنوية بين إسرائيل والإمارات في العديد من القطاعات من المتوقع أن يصل إلى 4 مليارات دولار.

ونُقل عن الرئيس التنفيذي للوكالة الإسرائيلية نيسيم بن إيلي قوله "في ظل ضمانات حكومية من البلدين، سيشجع الاتفاق الصادرات والاستثمارات ويسهم في تقليص المخاطر السياسية والتجارية وزيادة تمويل الصادرات علي المدى المتوسط والطويل".

وتقدم وكالات ائتمان الصادرات ضمانات قروض، وفي بعض الأحيان تمويلا مباشرا للمشترين في الخارج، لتسهيل التصدير.