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نهاية عصر وادي السيليكون.. بعد ماسك بدأ موسم الهجرة إلى تكساس 

CAPE CANAVERAL, FLORIDA - MAY 30: U.S. President Donald Trump acknowledges SpaceX founder Elon Musk (R) after the successful launch of the SpaceX Falcon 9 rocket with the manned Crew Dragon spacecraft at the Kennedy Space Center on May 30, 2020 in Cape Canaveral, Florida. Earlier in the day NASA astronauts Bob Behnken and Doug Hurley lifted off on the inaugural flight and will be the first people since the end of the Space Shuttle program in 2011 to be launched into space from the United States. Saul Martinez/Getty Images/AFP
إيلون ماسك
تكنولوجيا

نهاية عصر وادي السيليكون.. بعد ماسك بدأ موسم الهجرة إلى تكساس 

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واشنطن - بندر الدوشي

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انضمت شركة Oracle العملاقة إلى قائمة الشركات المتزايدة والتي هاجرت بشكل جماعي وادي السيليكون في ولاية كاليفورينا إلى ولاية تكساس في ضربة غير مسبوقة للولاية الذهبية الغنية.

وقالت الشركة يوم الجمعة إنها ستنقل مقرها الرئيسي إلى أوستن في تكساس كما وضعت سياسة عمل أكثر مرونة لموظفيها، والذين يمكنهم اختيار العمل من المكتب أو مواصلة العمل من المنزل.

وقالت المتحدثة ديبورا هيلينجر لشبكة CNN Business: "نعتقد أن هذه التحركات هي أفضل موقع لـ (ORCL) للنمو وتزويد موظفينا بمزيد من المرونة حول مكان وكيفية عملهم". "سنستمر في دعم المحاور الرئيسية لشركة Oracle حول العالم ، بما في ذلك تلك الموجودة في الولايات المتحدة مثل في سياتل وأورلاندو ودنفر وبوسطن ونتوقع إضافة مواقع أخرى جديد".

وتعتبر شركة Oracle واحدة من أقدم الشركات في وادي السيليكون وتأسست عام 1977 في سانتا كلارا ومقرها حاليًا في مدينة ريدوود القريبة.

وهي من الشركات العملاقة التي توفر البرامج والخدمات السحابية ولديها 135000 موظف حول العالم.

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وتصدرت الشركة عناوين الصحف مؤخرًا لعرضها المشترك مع Walmart لشراء تطبيق TikTok الشهير. وتعد Oracle الأحدث في قائمة شركات التكنولوجيا الكبرى والمديرين التنفيذيين الذين ينتقلون إلى تكساس.

وأعلنت شركة Hewlett-Packard Enterprises وهي شركة في وادي السيليكون الأسبوع الماضي أنها ستنقل مكتبها الرئيسي إلى هيوستن. كما انتقلت العديد من شركات التكنولوجيا الأصغر مثل SignEasy و QuestionPro و DZS (المعروفة سابقًا باسم Dasan Zhone Solutions) من كاليفورنيا إلى تكساس.

ويشتهر وادي السيليكون بأسعار العقارات الباهظة، وتوجد في كاليفورنيا معدل ضريبة دخل شخصي مرتفع جدا بينما لا يوجد في تكساس أي ضريبة.

وكان إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة Tesla و SpaceX قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه قد انتقل إلى تكساس أيضًا، على الرغم من أن مقر شركته سيستمر في كاليفورنيا.

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