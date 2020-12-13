أعلنت شركة مهارة للموارد البشرية عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة أطياف للخدمات المساندة "Spectra"، وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة.

وقالت "مهارة" في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، إن عملية الاستحواذ تتوافق مع استراتيجيتها في التحول إلى شركة موارد بشرية متكاملة، وخططها التوسعية، متوقعة أن يحقق هذا الاستحواذ المحتمل قيمة مضافة للشركة ومساهميها.

وأضافت "مهارة" أنها عينت كي بي إم جي الفوزان وشركاه كمستشار مالي، وتضمنت شروط المذكرة الانتهاء من الفحص النافي للجهالة القانوني والمالي والحصول على الموافقات اللازمة، وتبلغ مدة المذكرة سنة من تاريخ توقيعها.

إلى ذلك أوضحت مهارة للموارد البشرية، أن الصفقة مع أطراف ذات علاقة، ويوجد تعامل مسبق بين الطرفين ورصيد قائم.

وأشارت إلى أنها ستقوم بأعمال الفحص النافي للجهالة بكافة جوانبه، والتقييم، والمفاوضات النهائية، وتوقيع اتفاقيات البيع والشراء، والتقديم على الجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة.

وفي هذا الإطار، قالت إن أي اتفاق ملزم لتنفيذ عملية الاستحواذ سيكون خاضعا لموافقة مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية وأي موافقات نظامية ذات صلة.

وتعمل شركة أطياف للخدمات المساندة في تقديم خدمات الصيانة والتشغيل والنظافة والخدمات المساندة الأخرى في المملكة العربية السعودية، نقلاً عن موقعها الإلكتروني.

وكانت شركة "مهارة" قد سجلت صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة بلغ 106.7 مليون ريال خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، مقابل تسجيلها أرباح 126 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 15.3%.