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رئيس البحر الأحمر: منح عقود بأكثر من 3.8 مليار دولار

تصور أولي لإحدى جزر مشروع البحر الأحمر بعد الانتهاء من التطوير
تصور أولي لإحدى جزر مشروع البحر الأحمر بعد الانتهاء من التطوير
سياحة السعودية

رئيس البحر الأحمر: منح عقود بأكثر من 3.8 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير السعودية جون باغانو، إنه جرى منح عقود لتنفيذ مشروعات في مشروع البحر الأحمر تفوق قيمتها حتى الآن 10 مليارات ريال (3.75 مليار دولار).

وأضاف باغانو أن هناك مباحثات مستمرة مع المستثمرين المحليين والإقليميين للاستثمار بدورهم في الفنادق والمنتجعات لمشروع البحر الأحمر، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن المشروع سيوفر 70 ألف فرصة وظيفية، فيما سيسهم المشروع في الناتج المحلي الإجمالي أثناء مرحلة البناء، بما قيمته 27 مليار دولار، ونحو 6 مليارات دولار سنوياً بعد تشغيل المشروع بالكامل وبلوغه ذروة التشغيل.

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وأوضح باغانو أن مشروع البحر الأحمر، من المشاريع السياحية الرائدة في السعودية، ومعزز لتنويع الاقتصاد كجزء مهم من رؤية 2030، حيث تمثل السياحة 10.4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بتوفيرها لـ313 مليون وظيفة.

وأشار إلى أن القطاع السياحي في البلاد يمثل حالياً 3.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعاً أن تشهد الأعوام المقبلة تدفق الاستثمارات في هذا القطاع السياحي في المملكة.

وعلى صعيد الإنجاز في مشروع البحر الأحمر حتى الآن، قال باغانو: "يمرّ المشروع بالفعل بمراحل مهمة والعمل يسير على الطريق الصحيح لاستقبال أول وفد من الضيوف بحلول نهاية عام 2022، عندما يتم افتتاح المطار الدولي والفنادق الأربعة الأولى، سيتم افتتاح الفنادق الـ12 المتبقية المقرر استكمالها في المرحلة الأولى في عام 2023. حيث ستوفر ما مجموعه 3 آلاف غرفة عبر 5 جزر ومنتجعين داخليين وعند الانتهاء في عام 2030، سيكون هناك 50 فندقاً توفر ما يصل إلى 8 آلاف غرفة فندقية ونحو 1.3 ألف عقار سكني عبر 22 جزيرة و6 مواقع في البر الرئيسي".

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في العمل على مطار الوجهة، والطرق التي ستربط الفنادق والمنتجعات ببعضها، والبنية البحرية التحتية، والقرية السكنية العمالية تتسع لـ10 آلاف عامل، بالإضافة لمدينة الموظفين.

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