أعلنت ألمانيا تشديد إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا بدءا من يوم الأربعاء، مع ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة والوفيات إلى مستويات قياسية خلال الأيام الماضية.

وقالت المستشارة أنجيلا ميركل إن إجراءات الإغلاق ستستمر خلال موسم الأعياد وحتى العاشر من يناير المقبل.

وتشمل الإجراءات الجديدة إغلاق المدارس وجميع المتاجر غير الأساسية، مع بقاء البنوك ومتاجر بيع السلع الغذائية والصيدليات مفتوحة.

يواجه الاقتصاد الأوروبي، مع عودة الإغلاقات على أثر جائحة "كورونا" تباطؤا متوقعا في النمو خلال العام المقبل، فاسحاً المجال لارتفاع حالات إفلاس الشركات وزيادة البطالة على المدى الطويل.

وقالت المفوضية الأوروبية إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 4.2% في عام 2021، وهو أقل من المتوقع سابقا، ولم تشمل الدراسة عمليات الإغلاق الحكومية الأخيرة، التي قد تدفع بعض أكبر الاقتصادات في المنطقة إلى الركود.

وفي هذا السياق، أفاد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، في بيان نشرته بلومبيرغ، أن "انتعاش أوروبا توقف بسبب عودة ظهور حالات "كوفيد-19".