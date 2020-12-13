أصدرت الكويت ترخيصاً لاستخدام الطوارئ للقاح "فايزر - بيونتيك" المضاد لفيروس كورونا، بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر، بتصريح صحافي اليوم الأحد إن الترخيص جاء بعد مراجعة مستفيضة من قبل اللجنة الفنية لجميع البيانات والتقارير العلمية، حيث أجرت اللجنة تقييما شاملا لمعلومات السلامة والفعالية والجودة، كما قامت بمراجعة نتائج الدراسات السريرية المعنية بفعالية اللقاح وسلامته.

وأوضح أن عملية المراجعة شملت أيضا جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكدا أن وزارة الصحة الكويتية ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلا عن استمرار الوزارة فى متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محليا وعالميا، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وكانت بريطانيا أول دولة تصرح باستخدام لقاح فايزر، وتبعتها البحرين بقرار ترخيص طارئ أعلنت عنه الجمعة.

وأصدرت كل من السعودية والبحرين وبريطانيا موافقتها على استخدام لقاح فايزر - بيونتيك بالاعتماد على البيانات التى قدمتها فايزر بشأن نتائج التجارب وسلامة اللقاح وفعاليته.

وفي البحرين وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، على التسجيل الرسمي للقاح "كوفيد-19" المنتج من قبل شركة سينوفارم الصينية، ضمن جهود التصدي لفيروس كورونا.

وقالت الهيئة، اليوم الأحد، إن موافقتها جاءت بعد تقديم شركة "جي 42 للرعاية الصحية" وكيل شركة "سينوفارم" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كافة المستندات المطلوبة، مما يتيح استخدامه بشكل كامل للجميع.

وأظهرت نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية فعالية اللقاح بنسبة 86% ضد الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19"، كما سجل الإقلاب المصلي معدل 99% من الأجسام المضادة المعادلة، و100% كمعدل وقاية من الحالات المتوسطة أو الشديدة بعد أن تم اختباره على 42299 متطوعًا.

ويأتي القرار البحريني بعد أيام من تسجيل اللقاح الصيني في الإمارات واستقبال مصر أول شحنة منه وإقراره رسمياً، بينما أقرت السعودية لقاح "فايزر - بيونتيك".