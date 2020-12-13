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هيئة الدواء السعودية: نتواصل مع شركات اللقاح للتأكد من بياناتها

الهيئة العامة للغذاء والدواء الغذاء والدواء السعودسة
الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية
لقاح كورونا

هيئة الدواء السعودية: نتواصل مع شركات اللقاح للتأكد من بياناتها

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أنها تتواصل مع الشركات المصنعة للقاح للتأكد من بياناتها، موضحة أنه جرى ترخيص لقاح فايزر بعد التأكد من أمانه وفعاليته.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، الأحد، على مستوى أمان اللقاحات المستخدمة في السعودية، كما جدد ثقة الوزارة في هيئة الغذاء والدواء، مبيناً أن إجراءات هيئة الغذاء والدواء كانت كافية للتأكد من سلامة اللقاح.

العبد العالي أضاف كذلك أن الوزارة تتفهم القلق بشأن سلامة لقاحات كورونا.

كما دعا الجميع بمن فيهم المتعافون من الإصابة بكورونا إلى أخذ اللقاح.

يأتي ذلك فيما أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 12 حالة وفاة.

كما أعلنت تسجيل 202 حالة تعافٍ من كوفيد-19، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 350,549 حالة.

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