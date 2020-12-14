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الإمارات تستحوذ على 11% من إجمالي صادرات الذهب عالمياً

الذهب مناسبة
تجارة الذهب تمثل 29% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية
اقتصاد الإمارات

الإمارات تستحوذ على 11% من إجمالي صادرات الذهب عالمياً

تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، في بيان، اليوم الاثنين، إن دولة الإمارات تستحوذ اليوم على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية، مع استمرار الحكومة في اتخاذ خطوات واسعة لتطوير قطاع تجارة الذهب وفق أفضل الممارسات الدولية.

ومن جانبه، قال وزير دولة للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، إن تجارة الذهب تستحوذ على أكثر من 29% من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، وإنها محور رئيسي في أنشطة التجارة الخارجية للدولة.

وأضاف: "على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على أنشطة التجارة العالمية، ساهمت سلعة الذهب في دولة الإمارات بتحقيق ارتفاع إيجابي في الصادرات الإماراتية بنسبة 6% خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

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وتابع الزيودي: "خلال شهري يوليو وأغسطس 2020، وصل النمو في صادرات الذهب مقارنة بالشهرين نفسيهما من عام 2019 إلى 84% من حيث القيمة، و38% من حيث الكمية".

وكان المجلس الوزاري للتنمية، قد اعتمد في جلسته التي عقدت برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في 6 ديسمبر الجاري، 4 مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي لتجارة الذهب، تتضمن إنشاء معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب، وتطوير منصة اتحادية لتداول الذهب، وتأسيس لجنة خاصة بسوق السبائك الإماراتية، وأخيراً بناء قاعدة بيانات للشركات والأفراد المتداولين للذهب.

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