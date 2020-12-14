نجحت وزارة الاقتصاد الإماراتية في إغلاق تحقيق الدعم المفتوح من قبل سلطة التحقيق الكندية على صادرات دولة الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل.

ووصفت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، القرار بأنه "خطوة مهمة تسهم في تعزيز الميزة التنافسية والتفضيلية للمنتجات الإماراتية في السوق الكندية، مقارنة بالمنتجات الأخرى التي تخضع للرسوم التعويضية".

وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن إجمالي قيمة صادرات الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل إلى الأسواق العالمية بلغ 1050 مليون درهم في العام الماضي، فيما وصل حجم هذه الصادرات إلى السوق الكندية إلى 59 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل 10% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى العالم.

كما شهدت الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل نمواً لافتاً بنسبة 90% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2017، ما يؤكد أهمية إغلاق التحقيق.

وقالت الوزارة إن تلك الخطوة تندرج في إطار التزامها بالتصدي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على صادرات الدولة في الأسواق العالمية، ومن خلال إغلاق تحقيق السلطات الكندية، حافظت على رصيد الدولة خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية، مغلقةً بذلك جميع تحقيقات الدعم البالغ عددها 5 تحقيقات مرفوعة على الإمارات من قبل المفوضية الأوروبية ومصر وأميركا وكندا.

22 تحقيق إغراق ووقاية

وأضافت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنها نجحت في إنهاء 8 تحقيقات في العام الماضي، ليصل بذلك العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المغلقة إلى 54 بنهاية شهر يونيو 2020، كما يستمرّ عملها على التحرك للتصديّ لنحو 22 تحقيق إغراق ووقاية لا تزال مرفوعة على الدولة حتى نهاية يونيو 202، بعد أن وصل العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي رفعت على الدولة حتى الشهر ذاته إلى 76 تحقيقاً.