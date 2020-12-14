  • مباشر
اللغة

كندا تغلق تحقيق دعم ضد صادرات ألواح الفولاذ الإماراتية

الصادرات الإماراتية إلى اليابان ارتفعت 4% خلال 2012
صادرات الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل بلغت 1050 مليون درهم في 2019
اقتصاد الإمارات

كندا تغلق تحقيق دعم ضد صادرات ألواح الفولاذ الإماراتية

وصل حجم هذه الصادرات للسوق الكندية إلى 59 مليون درهم إماراتي في 2019

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

نجحت وزارة الاقتصاد الإماراتية في إغلاق تحقيق الدعم المفتوح من قبل سلطة التحقيق الكندية على صادرات دولة الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل.

ووصفت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، اطلعت "العربية.نت" على نسخة منه، القرار بأنه "خطوة مهمة تسهم في تعزيز الميزة التنافسية والتفضيلية للمنتجات الإماراتية في السوق الكندية، مقارنة بالمنتجات الأخرى التي تخضع للرسوم التعويضية".

وتفيد الإحصائيات الرسمية بأن إجمالي قيمة صادرات الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل إلى الأسواق العالمية بلغ 1050 مليون درهم في العام الماضي، فيما وصل حجم هذه الصادرات إلى السوق الكندية إلى 59 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل 10% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى العالم.

هذه آلية شركات شركات هذه آلية "طاقة" الجديدة لتوزيع الأرباح خلال عامين

كما شهدت الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل نمواً لافتاً بنسبة 90% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2017، ما يؤكد أهمية إغلاق التحقيق.

وقالت الوزارة إن تلك الخطوة تندرج في إطار التزامها بالتصدي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على صادرات الدولة في الأسواق العالمية، ومن خلال إغلاق تحقيق السلطات الكندية، حافظت على رصيد الدولة خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية، مغلقةً بذلك جميع تحقيقات الدعم البالغ عددها 5 تحقيقات مرفوعة على الإمارات من قبل المفوضية الأوروبية ومصر وأميركا وكندا.

22 تحقيق إغراق ووقاية

وأضافت وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنها نجحت في إنهاء 8 تحقيقات في العام الماضي، ليصل بذلك العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المغلقة إلى 54 بنهاية شهر يونيو 2020، كما يستمرّ عملها على التحرك للتصديّ لنحو 22 تحقيق إغراق ووقاية لا تزال مرفوعة على الدولة حتى نهاية يونيو 202، بعد أن وصل العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي رفعت على الدولة حتى الشهر ذاته إلى 76 تحقيقاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

هؤلاء النجوم رحلوا في 2020.. كورونا وأمراض أخرى هؤلاء النجوم رحلوا في 2020.. كورونا وأمراض أخرى
هكذا استخدم الألمان طائرات انتحارية بالحرب العالمية هكذا استخدم الألمان طائرات انتحارية بالحرب العالمية

الأكثر قراءة

لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه لا يزال لغزاً.. عام على مقتل قريبتي الأسد بيد أحد ضباطه
قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
أتذكرون أتذكرون "طبيب الغلابة"؟ عيادته بمصر تفتح من جديد
بعد سقوط بعد سقوط "مخزن أسرار" الإخوان.. كيف تكشّفت فضائح الجماعة؟
شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع شمع الأذن قد يكشف الإصابة بمرض شائع
غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب  غرام السم بـ 10 آلاف دولار.. شاب مصري يحقق ثروة من صيد العقارب 

قبل أن تذهب

ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن
ميليشيا الحوثي تنثر بذور الموت بأرض اليمن

اكتشف المزيد