أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوما بتشكيل حكومة جديدة، شهدت تغييرا كاملا لحاملي الحقائب الاقتصادية الرئيسية.

واستقبل صباح اليوم الاثنين، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء لأداء اليمين الدستورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.

وتم تعيين محمد الفارس وزيرا للنفط والكهرباء خلفا لخالد الفاضل. والفارس هو عضو مجلس إدارة في شركة البترول الكويتية، وشغل سابقا منصب وزير التربية والتعليم العالي.

وتم تعيين خليفة حمادة وزيرا للمالية وكان وكيلا لوزارة المالية لأكثر من عشر سنوات، ليحل بدلا من براك الشيتان. وجرى تعيين فيصل المدلج وزيرا للتجارة ووزيرا للدولة لشؤون الاقتصاد، خلفا لخالد الروضان.

وشغل المدلج في السابق منصب رئيس جهاز تطوير مشروع مدينة الحرير، قبل أن يُحَلَّ الجهاز في مارس من العام الماضي، إثر جدل حول طبيعة المشروع الذي كان من المفترض أن يخضع لقوانين خاصة، بهدف اجتذاب استثمارات بـ 500 مليار دولار.

وفي كلمة له، قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمام الحكومة الجديدة: "المرحلة بلا شك مثقلة بالتحديات والاستحقاقات التي تتطلب جهدا استثنائيا وعملا دؤوبا مخلصا. كما تتطلب تعاونا حقيقيا مع أعضاء مجلس الأمة".