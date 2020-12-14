أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده تمر اليوم بأشد الأيام صعوبة بسبب جائحة كورونا، بحسب ما ورد في قناة العالم نقلا عنه.

وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية خلال التسعة أشهر الأخيرة انخفضت بشدة بسبب الحظر.

إلى ذلك، قال روحاني إن "الحكومة بكل طاقاتها سعت لإبقاء الاتفاق النووي رغم محاولات ترمب لتدميره"، على حد قوله.

وبحسب وجهة نظره، فإن "الاتفاق النووي كان مهما في تاريخ إيران والمنطقة".

وصرح قائلا :"سنقف أمام كل الضغوط وسنعود إلى التزاماتنا إذا عاد الطرف الآخر لتعهداته بموجب الاتفاق النووي".

مرونة من "خامنئي" تمهيداً للمفاوضات؟

إلى ذلك، أعلنت مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية لعيا جنيدي، موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، على طلب الحكومة لمناقشة لوائح معاهدة المجموعة المالية الدولية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال "FATF"، الأمر الذي فسره مراقبون بأنها "مرونة" من قبل خامنئي تمهيدا لمفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة.

وقالت جنيدي في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، الاثنين، إن خامنئي أحال الموضوع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وأوضحت أن ذلك جاء بعدما وجهت الحكومة رسالة للمرشد حول لوائح FATF تضمنت تقديم مقترح قانوني لمعالجة هواجس أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام للموافقة النهائية على مشروع التوقيع على المعاهدة المذكورة.

يذكر أن مجموعة العمل المالي تطالب إيران بإقرار معاهدات وقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن المتشددين يرفضون التصديق عليها من خلال "مجلس صيانة الدستور" و"مجلس تشخيص مصلحة النظام" اللذين يخضعان لسيطرتهم.