أعلنت الإمارات وإسرائيل تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية والنقل.

وبحث الجانبان أوجه التعاون في مجال النقل الذكي وتكامل وسائل النقل وتطوير التشريعات المرتبطة بالبنية التحتية والنقل البحري والبري وتبادل الخبرات في مجال النقل بالسكك الحديدية، بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الإماراتية.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة المواصلات وسلامة الطرق الإسرائيلية ميري ريغيف، إنه توجد 17 شركة إسرائيلية يمكن من خلالها تعزيز العمل المشترك في المجالات المتعلقة بالسكك الحديدية والقطارات السريعة ومشاريع البنية التحتية.

وكانت مطارات دبي قد استقبلت يوم أمس الرحلة الافتتاحية لخطوط العال الإسرائيلية قادمة من تل أبيب إلى مطار دبي الدولي، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر".

وستقوم الشركة الإسرائيلية بتشغيل ما يصل إلى 14 رحلة أسبوعية بين الوجهتين.

بدوره، أعلن طيران العال أنه يدرس تسيير رحلات مباشرة بين إسرائيل والمغرب أيضاً.

تأتي هذه التصريحات في وقت أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، كما فعلت مؤخراً ثلاث دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان.