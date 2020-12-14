قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن بريطانيا لا تزال تأمل في أن تتمكن من التوصل لاتفاق للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، لكن ما زالت توجد فجوات فيما يتعلق بقضايا رئيسية.

وأبلغ المتحدث الصحافيين "ما زلنا نأمل في التوصل إلى اتفاق... عدم التوصل إلى اتفاق هو نتيجة محتملة... لكننا أوضحنا أننا سنواصل العمل للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة"، مؤكدا استمرار وجود تباين في المواقف المتعلقة بضمانات مصائد الأسماك وتكافؤ فرص المنافسة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي "يكرس كل جهوده" لإبرام اتفاق للتجارة مع بريطانيا بعد بريكست قبل انتهاء الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر كانون الأول.

بدوره، أفاد المتحدث باسم المفوضية دانيال فيري في إفادة صحافية "نحن ندرك بالطبع أن الوقت قصير. وكلما مر الوقت كلما قلت احتمالات إبرام اتفاق في الأول من يناير (كانون الثاني)".

وأضاف "لا أستطيع أن أقول ما قد يحدث أو لا يحدث خلال هذه الأيام. لكن ما يمكنني أن أقوله، هو إننا نكرس كل جهودنا لمحاولة التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة".