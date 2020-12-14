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ملاكمة في جولة أخيرة.. المصنعون البريطانيون يحذرون من "ضربة قاضية"

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حذرت الصناعة التحويلية في بريطانيا من "ضربة قاضية" محتملة
بريكست

ملاكمة في جولة أخيرة.. المصنعون البريطانيون يحذرون من "ضربة قاضية"

إذا لم يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من ضمان التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي

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لندن – رويترز

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حذرت الصناعة التحويلية في بريطانيا من "ضربة قاضية" محتملة إذا لم يتمكن رئيس الوزراء بوريس جونسون من ضمان التوصل لاتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل انتهاء الترتيبات الانتقالية المؤقتة في 31 ديسمبر كانون الأول.

وقالت هيئة" ميك يو كيه" التجارية للمصنعين البريطانيين، إنها خفضت توقعاتها لنمو القطاع في عام 2021 إلى 2.7% من 5.1% قبل 3 أشهر فقط، وهو ما يقرب من نصف معدل النمو الذي تتوقعه للاقتصاد الأوسع.

وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة" ميك يو كيه" ستيفن بيبسون "إضافة إلى الجائحة يشعر الكثيرون في الصناعة وكأنهم ملاكم منهك في الجولة الأخيرة من المباراة، مع خروج بلا اتفاق من الاتحاد الأوروبي الذي قد يؤدي إلى ضربة قاضية".

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وأظهرت البيانات الرسمية الأسبوع الماضي، أن إنتاج المصانع البريطانية في أكتوبر تشرين الأول كان أقل بنسبة 7.1% عن مستواه قبل عام.

وسيواجه المصنعون البريطانيون تعريفات جمركية على العديد من صادراتهم إلى أوروبا اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني في حالة عدم التوصل لاتفاق تجاري، بالإضافة إلى عقبات تنظيمية.

وتأثرت الواردات بالفعل بسبب ارتفاع حجم حركة المرور في الموانئ، المرتبطة بكوفيد-19 والتخزين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما دفع شركة هوندا لصناعة السيارات إلى تعليق عملياتها مؤقتا الأسبوع الماضي بسبب نقص قطع الغيار.

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