أعلنت شركة، طيران الإمارات، اليوم الاثنين، عن استئناف تشغيل رحلاتها إلى إسطنبول التركية، اعتباراً من 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، لكن رهن الموافقة الحكومية.

وقالت طيران الإمارات في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تعكف على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، بالتوازي مع عودة الثقة بالسفر وارتفاع الطلب، وتوفر لعملائها تجربة سفر آمنة وممتعة.

وذكرت أنه مع إضافة إسطنبول، يرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات إلى 31 مدينة في أوروبا.

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلتها اليومية إلى إسطنبول بطائرات بوينغ 777.

وفي سياق متصل، قال متحدث باسم شركة فلاي دبي، إن الشركة تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول، اعتباراً من يوم الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما تخطط الخطوط الجوية التركية، التي تمتلك الحكومة التركية حصة 49% منها، استئناف رحلاتها على الخط في غضون أيام، وفقاً لمصادر تحدثت لـ "بلومبيرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت" أمس الأحد.

وكانت الخطوط الجوية التركية، وشركة طيران الإمارات قد حجبتا الرحلات بين مركزيهما حتى في الوقت الذي أحيت فيه الناقلتان جداولهما المستنزفة من الأوبئة.

وتعتبر رحلة دبي وإسطنبول، التي تستغرق ما بين 4 و5 ساعات، ضمن أكثر الطرق ازدحاماً في طيران الإمارات.