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الاقتصاد السعودي ينكمش 3.7% في 2020 بسبب كورونا والنفط

وسط مدينة الرياض - فرانس برس
وسط مدينة الرياض - فرانس برس
اقتصاد السعودية

الاقتصاد السعودي ينكمش 3.7% في 2020 بسبب كورونا والنفط

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة (الاقتصاد السعودي) بنسبة 3.7% خلال العام الجاري 2020 وتوقعات بنموه 3.2% العام المقبل. يأتي ذلك نتيجة لتفشي فيروس كورونا ما أدى لتراجع أسعار النفط.

وعند النظر على أداء الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية حتى عام 2020، ويُقارن توقعات السعودية مع توقعات صندوق النقد الدولي، فقد كانت الأرقام متقاربة بين الجهتين في السنوات الماضية، لكن توقعات الانكماش الاقتصادي للعام الجاري للسعودية عند 3.7% أقل حدة من توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى انكماش بـ5.4%.

مع ذلك، يبقى أداء الاقتصاد السعودي من بين الأفضل ضمن مجموعة العشرين.

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في حين أن المملكة تتمتع بثاني أدنى مستوى للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ضمن دول مجموعة العشرين عند 34% في 2020 والذي من المتوقع أن ينخفض أكثر إلى نحو 32% في 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السعودية عدلت السقف الأعلى للدين العام من 30% إلى 50% إلا أن الحكومة لا تتوقع الوصول إلى هذه النسبة على المدى المتوسط.

وبلغت الإيرادات عند 770 مليار ريال، فيما جاء الإنفاق الفعلي في 2020: 1068 مليار ريال، ما يجعل العجز في ميزانية 2020 وسط جائحة كورونا، يبلغُ 298 مليار ريال.

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