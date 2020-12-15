  • مباشر
اللغة

في وجه التحديات.. السعودية تقر مبادرات جريئة تحت عباءة رؤية 2030

اقتصاد السعودية

في وجه التحديات.. السعودية تقر مبادرات جريئة تحت عباءة رؤية 2030

البنك المركزي السعودي أطلق برنامجا بـ50 مليار ريال لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

متابع الغاء المتابعة

دبي - مايا جريديني

نشر في: آخر تحديث:

عام 2020، حمل معه تحديين لاقتصاد السعودية: جائحة كورونا التي أغلقت الاقتصاد العالمي، والتراجع التاريخي في أسعار النفط.

كغيرها من دول العالم، سارعت المملكة لإقرار مبادرات جريئة لحماية الاقتصاد، في واحدة من أكبر فوائد رؤية 2030، والتي سرعت وزادت من كفاءة اتخاذ القرار الحكومي.

وفي الوقت الذي زاد فيه الإنفاق على العديد من البرامج في السعودية، كان لا بد من حماية المالية العامة، فاتخذت إجراءات لتوفير نحو 100 مليار ريال من ضمنها: زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% اعتبارا من الأول من يوليو، بالإضافة إلى إلغاء أو تأجيل بعض نفقات الجهات الحكومية، وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030.

بالأرقام.. السعودية تتألق على عرش مؤشرات التنافسية جرس الإغلاق اقتصاد السعودية بالأرقام.. السعودية تتألق على عرش مؤشرات التنافسية

من جانبه، أقر البنك المركزي السعودي برنامجا تصل قيمته إلى 50 مليار ريال، لدعم القطاع الخاص وتحديدا الشركات الصغيرة والمتوسطة شمل تأجيل المستحقات وتقديم التمويل الميسر لها.

كما أعلن المركزي السعودي عن ضخ 50 مليار ريال لتعزيز سيولة القطاع المصرفي، وتمكينه من تمويل القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى هذه الإجراءات تم تشكيل عدد من اللجان الوزارية تهدف لدراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد والتحديات الناجمة عن هذه الجائحة في عدد من القطاعات والمناطق ودراسة فرص معالجتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه! رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه!

الأكثر قراءة

قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار
مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت
سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه
فيديو.. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني  فيديو.. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني 
اسم جديد و3 شركات.. اسم جديد و3 شركات.. "صندوق الإخوان الأسود" يكشف الأسرار

قبل أن تذهب

موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة
موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة

اكتشف المزيد