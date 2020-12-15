ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.8% في شهر نوفمبر 2020، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، ليستمر في النطاق الإيجابي للشهر الـ11 على التوالي خلال العام 2020.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا التطور في الأسعار إلى حد كبير يعود إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو 2020، وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 13% والنقل بنسبة 8%.

وأضافت الهيئة أن قسم الأغذية والمشروبات تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 13.3% وتأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.8% وكذلك ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 22.2% وكان لارتفاع هذا القسم تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي.

وأظهرت بيانات الهيئة ارتفاع قسم التبغ بنسبة 13.3%، متأثراً بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 12.9%، وارتفع قسم الاتصالات بنسبة 11.1% متأثرا بارتفاع أسعار خدمات الهاتف والفاكس بنسبة 12.9%.

وسجل قسم النقل ارتفاعاً بنسبة 8% متأثراً بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 11.6%، وارتفع قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 7.6% متأثراً بارتفاع أسعار الأثاث والتجهيزات والسجاد وغيره من مفروشات الأرض بنسبة 9.6%.

وصعد قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 7.3% متأثراً بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 23%.

وخالف قسم التعليم باقي الأقسام متراجعاً بنسبة 8.6%، بسبب انخفاض أسعار التعليم قبل الابتدائي والابتدائي بنسبة 12.4%، والتعليم المتوسط والثانوي بنسبة 11.1%، وبالمثل انخفض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8%، متأثراً بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 1.6%.

معدل التضخم على أساس شهري

وعلى أساس شهري، أظهرت البيانات انخفاض الأسعار في نوفمبر بنسبة 0.1% عن شهر أكتوبر 2020، بسبب تأثر مؤشر التضخم الشهري بانخفاض قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.6% والذي بدوره تأثر بانخفاض أسعار إيجارات السكن بنسبة 0.7%.

ارتفاع أسعار الجملة 5.5% في نوفمبر

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية، ارتفاع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 5.5% في نوفمبر 2020، على أساس سنوي، وهو أقل من المعدل في الشهر السابق البالغ 5.7%.

وجاء ارتفاع مؤشر أسعار الجملة، بسبب ارتفاع أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 18.7%، وذلك نظراً لثقلها في المؤشر، بالإضافة إلى التأثير العام لرفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% والذي بدأ تطبيقه مطلع شهر يوليو 2020.

وذكرت الهيئة أن انخفاض أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 19.8% كان أحد أهم العوامل التي قللت من تضخم أسعار الجملة مقارنة بشهر نوفمبر 2019.