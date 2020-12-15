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ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة أثبت قدرته بمواجهة تداعيات الجائحة

محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
اقتصاد السعودية

ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة أثبت قدرته بمواجهة تداعيات الجائحة

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العربية.نت

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أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030،

وأشار خلال إقرار ميزانية العام 2021، إلى مواصلة الانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.

وأوضح أن عام 2020 كان صعباً على دول العالم أجمع جراء تفشي جائحة كورونا، إلا أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات الجائحة والتحديات، حيث تمكنت المملكة من اتخاذ تدابير صحية ووقائية هدفت في المقام الأول إلى حماية صحة الإنسان من خلال الحد من تفشي الوباء، وتوفير العلاج المجاني للحالات المصابة. وأضاف "أديرت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي. تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً بوتيرة جيدة".

وتوقع الأمير محمد بن سلمان ارتفاعاً في النمو الاقتصادي في المملكة وأن الزيادة في الإيرادات ستسهم في المزيد من الاستقرار المالي.

وقال أن السعودية تستهدف خفض العجز العام المقبل إلى 141 مليار ريال، في حين أن المستهدف أن يصبح العجز أقل من 5% من الناتج المحلي في 2021.

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