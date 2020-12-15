تسارعت وتيرة تعافي الاقتصاد في الصين الشهر الماضي بفضل الطلب القوي على المنتجات المحلية من داخل البلاد وخارجها.

وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 7% خلال شهر نوفمبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما نمت مبيعات التجزئة بنسبة 5% على أساس سنوي، بالتماشي مع توقعات المحللين في مسح بلومبيرغ.

واستفادت مبيعات التجزئة من عروض "يوم العُزّاب" في الحادي عشر من نوفمبر.

وما زالت مبيعات التجزئة متراجعة بنسبة 4.8% في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الحالي.

إلى ذلك، ضخ بنك الشعب الصيني أو البنك المركزي الصيني ما يعادل 145 مليار دولار نقداً في البنوك عبر قروض متوسطة الأجل لدعم السيولة في النظام المالي مع إبقاء الفائدة دون تغيير عند 2.95%.

وهذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يتدخل فيه المركزي لدعم السيولة في ظل تخلف الشركات عن السداد وتراجع عمليات الإقراض.

يُشار إلى أن البنوك تحتاج عادة إلى المزيد من السيولة خاصة بنهاية العام لأسباب تنظيمية، لكن هذا الشهر تحتاج البنوك إلى نحو ما يعادل 366 مليار دولار إضافية لسداد ديونها قصيرة الأجل وشراء السندات الحكومية الصادرة حديثا.