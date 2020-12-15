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بريطانيا.. إلزام الأقاليم الخارجية تقديم سجلات أصحاب الشركات

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فرضت المملكة المتحدة على أقاليمها الخارجية تقديم سجلات عامة لأصحاب الشركات
اقتصاد بريطانيا

بريطانيا.. إلزام الأقاليم الخارجية تقديم سجلات أصحاب الشركات

في خطوة من شأنها معالجة التدفقات المالية غير المشروعة

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العربية.نت

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فرضت المملكة المتحدة على أقاليمها الخارجية تقديم سجلات عامة لأصحاب الشركات بحلول عام 2023، في خطوة من شأنها معالجة التدفقات المالية غير المشروعة.

ووافقت جميع الأقاليم التي تشمل جبل طارق وجزر Cayman وجزر British Virgin على تبني عملية الكشف، وفقا لبيان صدر عن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث.

ويجب أن يتضمن الكشف معلومات خاصة بالفرد: كالاسم، وبلد الإقامة، والجنسية، وشهر وسنة الميلاد، وطبيعة السيطرة على الشركة.

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وفي سياق منفصل، تدخل العاصمة البريطانية منتصف الليلة في الفئة الثالثة من الإغلاق، وهو ما يمثل درجة الطوارئ القصوى، وسط حالة ذعر من تفشي "سلالة جديدة" أسرع انتشاراً من فيروس كورونا.

وتعني هذه الخطوة إغلاق المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة ونواحيها، ولن يسمح سوى بالطلبات عبر التوصيل المنزلي، بالإضافة إلى إغلاق المتاحف والمسارح.

ويبدد ذلك آمال سكان العاصمة بالاستمتاع بموسم الأعياد، حيث لن يسمح للمواطنين بالتجمع معا في المنازل أو الأماكن العامة، حسب قوانين الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة.

من جهته، حذر محافظ لندن صادق خان من أن تأثير الإغلاق سيكون "كارثيا" على الوظائف والشركات، داعيا الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاعات المتضررة.

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