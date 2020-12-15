قال وزير الاقتصاد الروسي، ماكسيم ريشيتنيكوف، خلال اجتماع للحكومة إن روسيا تعتزم فرض ضريبة تصدير على القمح في إطار إجراءات تهدف لاستقرار أسعار الغذاء المحلية المرتفعة والتي انتقدها الرئيس فلاديمير بوتين.

وذكر الوزير، الثلاثاء، أن الضريبة على الصادرات ستكون 25 يورو (30.4 دولار) للطن بين 15 فبراير شباط و30 يونيو حزيران. وستطبق هذه الضريبة على حصة صادرات حبوب تبلغ 17.5 مليون طن خلال الفترة نفسها.

وقالت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية في مذكرة إن الضريبة قد تخفض صادرات القمح الروسية للفترة 2020-2021 بين مليونين و3 ملايين طن إلى ما يتراوح بين 37.8 و38.8 مليون طن. ومن المرجح أن تزيد أسعار صادرات القمح الروسي في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني بين 2 و4%.

وانتقد بوتين ارتفاع أسعار الغذاء في الأسبوع الماضي. وتزامن ارتفاعها مع تراجع دخل المواطنين الروس 4.8% في الربع الثالث من العام وأكبر تراجع له في عشرين عاما في الربع السابق بفعل أزمة كوفيد-19.