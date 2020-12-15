  • مباشر
اللغة

أليانز: التأمين يساهم بضخ 130 مليار جنيه من الاستثمارات في مصر

اقتصاد مصر

أليانز: التأمين يساهم بضخ 130 مليار جنيه من الاستثمارات في مصر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين - مصر في مقابلة مع "العربية"، أن قطاع التأمين يساهم في ضخ حوالي 130 مليار جنيه من الاستثمارات في السوق المصري.

وأضاف مهران أن حجم قطاع التأمين يوازي 1% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وهناك خطة لمضاعفة هذه النسبة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشرح أن شركة أليانز - مصر تمكنت من التعامل مع ظروف جائحة كورونا دون انعكاسات سلبية، لأننا نستثمر في التكنولوجيا ونقدم التغطيات المتوافقة مع التطور التكنولوجي.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يأتي انعكاسا لما حصل في الاقتصاد المصري، الذي أثبت قدرته على مواجهة التحديات عبر تطوير البيئية التشريعية.

واعتبر أن صدور القانون الموحد الذي يحمل 21 نوعا من التأمينات الإجبارية، يعكس الأهمية الاقتصادية والمجتمعية للتأمينات الإجبارية، التي تدعم تغطية المخاطر وتعزز بيئة الاستثمار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه! رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه!

الأكثر قراءة

قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار
مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت
سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه
فيديو.. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني  فيديو.. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني 
اسم جديد و3 شركات.. اسم جديد و3 شركات.. "صندوق الإخوان الأسود" يكشف الأسرار

قبل أن تذهب

موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة
موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة

اكتشف المزيد