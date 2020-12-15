أكد محمد مهران نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أليانز للتأمين - مصر في مقابلة مع "العربية"، أن قطاع التأمين يساهم في ضخ حوالي 130 مليار جنيه من الاستثمارات في السوق المصري.

وأضاف مهران أن حجم قطاع التأمين يوازي 1% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وهناك خطة لمضاعفة هذه النسبة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشرح أن شركة أليانز - مصر تمكنت من التعامل مع ظروف جائحة كورونا دون انعكاسات سلبية، لأننا نستثمر في التكنولوجيا ونقدم التغطيات المتوافقة مع التطور التكنولوجي.

وأشار إلى أن قطاع التأمين يأتي انعكاسا لما حصل في الاقتصاد المصري، الذي أثبت قدرته على مواجهة التحديات عبر تطوير البيئية التشريعية.

واعتبر أن صدور القانون الموحد الذي يحمل 21 نوعا من التأمينات الإجبارية، يعكس الأهمية الاقتصادية والمجتمعية للتأمينات الإجبارية، التي تدعم تغطية المخاطر وتعزز بيئة الاستثمار.