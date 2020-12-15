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البنك المركزي السعودي يصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

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ساما

البنك المركزي السعودي يصدر ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية

تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات

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دبي - العربية.نت

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أصدر البنك المركزي السعودي "ساما" ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية، التي تمثل نقلة في إجراءات الموافقة على هذه المنتجات.

وأضاف "ساما" في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذه الضوابط تهدف إلى وضع الإجراءات التنظيمية والمتطلبات اللازمة قبل تسويق أو بيع المنتجات التأمينية من قبل الشركات على عملائها، وتحديد فئات المنتجات التي تتطلب إما موافقة البنك المركزي السعودي المسبقة أو إشعاره قبل تسويقها وبيعها، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المخاطر المتعلقة بتقديم المنتجات التأمينية.

وتلزم الضوابط شركات التأمين باستحداث لجنة المنتجات؛ لتتولى عملية حوكمة الإجراءات الواردة في الضوابط، وذلك لضمان جودة تصميم المنتجات التأمينية وتطويرها، وتقييم مخاطر وأداء هذه المنتجات التأمينية، والتأكد من توافقها مع المتطلبات النظامية.

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وأشار إلى أن ذلك يأتي حرصًا على تلبية احتياجات قطاع التأمين، ومواكبة التطورات التي تشهدها المملكة، وسعيًا لرفع جودة آلية اعتماد المنتجات التأمينية.

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