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PIF يقتنص الفرص من عنق "التحديات"!

صندوق الاستثمارات

PIF يقتنص الفرص من عنق "التحديات"!

لبناء محفظة استثمارية متنوعة تماشياً مع رؤية 2030

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دبي - العربية.نت

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رغم العام الصعب الذي مر به الاقتصاد العالمي، اقتنص صندوق الاستثمارات العامة فرصاً لبناء محفظة استثمارية متنوعة تماشياً مع رؤية 2030.

إذ ضاعف أصوله منذ 2015 إلى 360 مليار دولار بنهاية الربع الثاني 2020.

بينما مثلت تقلبات الأسهم العالمية في 2020 فرصة انتهزها الصندوق. كما أن إدارة نشطة للاستثمارات ساهمت في اقناص الفرص أكثر من مرة.

وبالعودة إلى الأرقام، بلغت قيمة محفظة الصندوق في وول ستريت بنهاية سبتمبر 2020 نحو 7 مليارات دولار.

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ووفق لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فإن الصندوق قد تخارج من 6 استثمارات والدخول في استثمارين جديدين بالربع الثالث.

تفصيلا، استحدث صندوق الاستثمارات العامة 11 ألف وظيفة مباشرة، و5 آلاف وظيفة غير مباشرة، و88 ألف وظيفة في قطاع المقاولات والإنشاءات.

كما أطلق شركة روشن العقارية لتطوير أحياء متكاملة في مناطق مختلفة من المملكة.

ورفع مؤخرا حصته في شركة أكوا باور من 33.36% إلى 50%.

وبينما أسهمت جائحة كورونا في تسارع وتيرة التغيّر التكنولوجي، فإن الصندوق يسعى إلى توطين التقنية المتقدمة وتطبيقاتها من أجل تنمية اقتصاد المملكة على المدى الطويل.

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