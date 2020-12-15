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لندن تتأهب لأقصى حالات الطوارئ.. ويقابلها موسم صاخب في أستراليا

كورونا من بريطانيا 2
تحذيرات من "سلالة جديدة" من كورونا في بريطانيا
فيروس كورونا

لندن تتأهب لأقصى حالات الطوارئ.. ويقابلها موسم صاخب في أستراليا

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العربية.نت

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تدخل العاصمة البريطانية منتصف الليلة في الفئة الثالثة من الإغلاق، وهو ما يمثل درجة الطوارئ القصوى، وسط حالة ذعر من تفشي "سلالة جديدة" أسرع انتشاراً من فيروس كورونا.

وتعني هذه الخطوة إغلاق المقاهي والحانات والمطاعم في العاصمة ونواحيها، ولن يسمح سوى بالطلبات عبر التوصيل المنزلي، بالإضافة إلى إغلاق المتاحف والمسارح.

ويبدد ذلك آمال سكان العاصمة بالاستمتاع بموسم الأعياد، حيث لن يسمح للمواطنين بالتجمع معا في المنازل أو الأماكن العامة، حسب قوانين الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثالثة.

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من جهته، حذر محافظ لندن صادق خان من أن تأثير الإغلاق سيكون "كارثيا" على الوظائف والشركات، داعيا الحكومة إلى تقديم المزيد من الدعم للقطاعات المتضررة.

طيران أستراليا
طيران أستراليا

وفي المقابل من كوكب الأرض، هناك حال مختلفة تماماً تعيشها أستراليا، حيث أعلنت "جيت ستار"، وهي شركة طيران المنخفضة التكلفة التابعة لـ Qantas Airways أنها ستقوم بعدد قياسي من الرحلات الداخلية في مطلع العام المقبل مع ارتفاع الطلب على السفر ليتخطى مستويات ما قبل أزمة كورونا.

ويأتي ذلك فيما تشهد أستراليا طفرة في موسم الإجازات مع انخفاض الإصابات بكورونا إلى أقل من 50 حالة.

وأضافت "جيت ستار" أنها ستشغل 850 رحلة ذهاب وعودة أسبوعيا في أواخر شهر مارس المقبل بزيادة 110% عن فترات ما قبل جائحة كورونا.

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