أعلنت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء، أن شركة فايزر تعهدت بمنح لقاح كورونا بأسعار مقبولة للدول الفقيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم تقر استخدام لقاحات كورونا، بما في ذلك لقاحات الصين وروسيا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق "صحتي".

وأكدت على فعالية وأمان اللقاح، نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مؤكدة مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

أرباح اللقاح

وقدر محللون في وول ستريت، الإيرادات التي قد تجنيها شركتا "فايزر" و"مودرنا" من لقاح "كوفيد-19"، بنحو 32 مليار دولار في عام 2021 وحده.

ومن المقرر أن تحقق شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك ما يقرب من 19 مليار دولار، وفقًا لتقديرات مورغان ستانلي، التي تشير إلى أن الشركتين يمكن أن تحققا ما يقرب من 30 مليار دولار من عائدات اللقاحات بحلول نهاية عام 2023.

وتتوقع شركة فايزر إنتاج ما يصل إلى 1.3 مليار جرعة من لقاحها في عام 2021، في حين تتوقع مودرنا تصنيع ما بين 500 مليون ومليار جرعة.

وقدر بنك الاستثمار "غولدمان ساكس"، أن شركة "مودرنا" قد تحقق إيرادات بقيمة 13.2 مليار دولار من لقاحها ضد كورونا، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".