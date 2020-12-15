أصدرت وزارة الصحة العمانية، الثلاثاء، ترخيصا لاستخدام واستيراد لقاح فايزر - بيونتيك المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 وذلك في سياق موافقات دولية على هذا اللقاح.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية أصدرت الترخيص لهذا اللقاح، للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 16 عامًا فما فوق.

#وزارة_الصحة ممثلة بالمـــديرية العـــامة للصيدلة والرقابـــة الدوائية تُصدِر ترخيصاً لاستيراد لقاح ( فايـــزر / بايونتيـــك كوفيد 19 ) للاستخدام الطارئ للوقاية من فيروس كورونا #كوفيد١٩ #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/3IDmrZiFTV — وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) December 15, 2020

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد جاء هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لضمان تسهيل وتسريع توفير اللقاح في السلطنة للاستخدام الطارئ حسب السياسات التي تُقرها الوزارة بعد أن قامت المديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بتقييم دراسات الفعالية والسلامة التي قُدمت من قِبل شركة فايزر الأميركية فور استلامها في 26 من نوفمبر الماضي والتوصل إلى نتيجة بأن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق مخاطره المتوقعة وبعد اعتماده من قِبل السلطات الصحية في المملكة المتحدة وكندا وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

ويتم إعطاء اللقاح على جرعتين بينهما فاصل ثلاثة أسابيع، وتضمنت الدراسات المقدمة بيانات السلامة المُتاحة في الدراسات السريرية التي اُجريت على حوالي 38 ألف مشارك تمت متابعتهم ورصد الآثار الجانبية للقاح لمدة شهرين بعد تلقي الجرعة الثانية، وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هي نفس الآثار الجانبية المرافقة لأي لقاح آخر معروف.

بدورها قالت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن شركة فايزر تعهدت بمنح لقاح كورونا بأسعار مقبولة للدول الفقيرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه دول العالم تقر استخدام لقاحات كورونا، بما في ذلك لقاحات الصين وروسيا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا ابتداءً من اليوم، لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق "صحتي".